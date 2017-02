DKG 2017

Jetzt schon vormerken: Der nächste Deutsche Kongress für Geographie findet vom 30.9.2017 bis 05.10.2017 in Tübingen an der Eberhard Karls Universität statt. Das Motto wird "Eine Welt in Bewegung" sein.

Tag der Angewandten Geographie

Am 1. Oktober 2017 werden neben dem weiter laufenden Tagungsprogramm unter dem Titel „Tag der Angewandten Geographie“ spezifische Veranstaltungen mit Anwendungsbezug und Themen aus der Berufspraxis gebündelt. Der Tag der Angewandten Geographie wird vom Deutschen Verband für Angewandte Geographie (DVAG) mit organisiert

Weitere Informationen unter: http://www.dkg2017-tuebingen.de/