Aktuelles

Neues Regionalforum Schleswig-Holstein

Das Regionalforum Schleswig-Holsten befindet sich gerade im Aufbau. Interessierte Mitglieder sind herzlich willkommen, aufzunehmen!

1. Veranstaltung des Regionalforums Schleswig-Holstein:

Am 30.06. um 16.00 Uhr findet eine Exkursion zur aktuellen Entwicklung der Kieler Innenstadt statt. Als Gäste konnte sie Matthias Koep vom Stadtplanungsamt Kiel sowie Johannes Hesse vom Stadtmarketing Kiel gewinnen. Im Anschluss an die Exkursion wollen wir ab ca. 18.30 den Abend gemeinsam beim (informellen) Austausch ausklingen lassen. Alle weiteren Informationen folgen in Kürze in einer gesonderten Einladung. Wer sich bereits im Vorfeld anmelden möchte oder Fragen hat, kann sich gerne an die wenden.