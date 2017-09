Aktuelles

Vorstandswahl 2017

Liebe Mitglieder,

am 1.10. findet in Tübingen die Vorstandswahl für die Periode 2017-2019 statt. Stimmen Sie ab! Per Post bis zum 24.09. mit folgendem Wahlformular. Oder direkt vor Ort am 1.10. im Rahmen der Mitgliederversammlung auf dem Deutschen Kongress für Geographie (für die Teilnahme an der Mitgliederversammlung ist kein Kongressticket notwendig).